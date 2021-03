Nové knihy:Tůmová, Aikenová a Wright

Mladá matka Eva má tajemství, které ohrožuje její dcerku Miriam. Ve chvíli, kdy dojde roku 1939 k nacistické invazi, pochopí, že musí dceru poslat pryč, i když ví, že možná už svou milovanou holčičku nikdy neuvidí. Samotnou ji však ohrozí vlastní minulost ve chvíli, když musí nastoupit do transportu do koncentračního tábora.

Simon Basset, vévoda z Hastingsu, vymyslel plán, jak se zbavit všech dohazovačů a vdavekchtivých dívek ze společnosti. Předstírá náklonnost k půvabné Daphne Bridgertonové, mladší sestře svého přítele, s níž uzavře dohodu, že se jí bude naoko dvořit. Přestože nemá v úmyslu se oženit, na té dívce je něco, co mu zrychluje srdeční tep. Osudy hrdinů můžete lze sledovat i v seriálu Bridgertonovi na stanici Netflix.

Dílo světově proslulé kyberpsycholožky Mary Aikenové. Poutavě napsaná kniha by měla být povinnou četbou zejména pro rodiče dětí a teenagerů, kteří nechtějí své potomky vydat všanc svodům a hrozbám internetu. Publikace byla vyhlášena časopisem Time coby Kniha roku v kategorii „Myšlení“ a oceněná respektovaným vědeckým časopisem Nature.

Každá žena, která má dostatek odvahy, aby se podívala do svého nitra, je součástí společenstva divokých žen. Na touze cestovat do říše své vlastní duše musí být cosi nespoutaného, obzvlášť v kontrastu s dnešní "civilizovanou" výchovou. Pokud se i přes všeobecné snahy o dokonalou domestikaci nenecháme odradit od pátrání po vlastní pravdě, jsme ve své podstatě divoká stvoření - Divoženky.

V oblíbené ptačí rezervaci z neznámého důvodu uhyne několik labutí. O pár hodin později někdo nedaleko Paříže zavraždí muže a jeho psa a v blízkém rybníku se najdou zohavené ostatky čtyř těl. A mezitím se ve Francii začíná šířit neznámý kmen chřipky. Jak to spolu souvisí? Je snad vše součástí něčího psychopatického plánu? Na scénu přichází komisař Sharko a Lucie Hennebelleová. A tentokrát půjde o hodně. O záchranu celého lidstva.

Autobiografický příběh nejen o exotickém cestování. O kuřecí farmě v Africe, manželství s cizinkou, práci snů v Evropě, ale i syndromu selhání imunity v Čechách. Život obyčejného mladíka od základu změní nabídka pracovní cesty do Mosambiku.

Když kapitánovi Bennymu Griesselovi přistane na stole spis s odloženým případem, neochotně se spolu se svým parťákem Vaughnem Cupidem pustí do ověřování důkazů, které se vztahují k možné vraždě bývalého policisty Johnsona Johnsona. Ten totiž zmizel na jedné z nejluxusnějších vlakových linek směřujících z Kapského Města do Pretorie. Odpovědi, které Griessel a Cupido hledají, mohou znát dva Johnsonovi spolucestující, jenže to vypadá, že se dočista vypařili.