Nové knihy: Trpková, Eilish a Vácha

Populární žurnalista a spisovatel Josef Klíma přichází s dvěma novými kriminálními příběhy atraktivní vyšetřovatelky Kláry Radové. Ve dvou detektivních novelách se nevyšetřují jen dvě složité vraždy, ale souběžně i další případy, někdy i tragikomické, tak, jak se práce kriminalistů odehrává i ve skutečnosti. Originální zápletky přivádějí hlavní hrdinku často do velmi napínavých situací, tím spíš, že se při jejich řešení občas sama pohybuje na hraně zákona a netradiční postupy, které používá, ohrožují její profesní kariéru.

V polích nedaleko obce Lipová jsou objeveny lidské ostatky. S největší pravděpodobností patří jednomu z pohřešovaných dětí, které zde během uplynulých let beze stopy zmizely. Nejenže vše nasvědčuje tomu, že chlapec byl dlouhé roky vězněn někde bez přístupu na denní světlo, dokonce se zdá, že se i navzdory rozsáhlému pátrání a nejrůznějším hypotézám policistů vesnici nikdy neopustil. Kriminální komisařka Laura Linhartová a její kolega Adam Beneš znovu otevírají dávno odložený případ a pouštějí se do dalšího napínavého vyšetřování.

Snít nestačí, je třeba si sny i plnit. Tímto heslem se řídila Marie Curie-Skłodowská (1867–1934), která už v dětství toužila studovat na univerzitě, ale v 19. století musela jako dívka, která navíc pochází ze skromné rodiny polského učitele, za svůj sen tvrdě bojovat. Marie však ví, co chce, a nakonec se jí podaří získat stipendium na francouzské Sorbonně. Když v Paříži potká uznávaného fyzika Pierra Curieho, otvírá se před ní nový život.

Zkušený lékař, jemuž náročná operace nedá spát. Starý pacient, který najde spřízněnou duši v laskavé medičce. Rodiny, které stmelí až vážná nemoc... To jsou jen některé ze širokého spektra příběhů, s nímž kardiolog a spisovatel Josef Veselka přichází v nové povídkové sbírce Špitál. V mnohých se objevují nelehká témata – mimo jiné i covidová pandemie -, ale také humor, a především profesionální vhled, který však neubírá textům na lidskosti.

Autorka v nové knize otevřeně a bez servítek komentuje dění kolem sebe i ve světě a vypráví nenapodobitelným stylem o svých pozoruhodných příhodách, o dobrodružných cestách po krásách naší země, o radostech a strastech prožívaných na své chalupě, o životních vrcholech, pádech a zvratech. Autorka potvrzuje, že není podstatný věk, ale přístup k životu, a navzdory všem ranám osudu je třeba vždy hledat to dobré a nikdy se nevzdávat. Kniha je vyzdobena půvabnými ilustracemi Terezy Budilové.

Billie Eilish je globální fenomén současné pop-music. Hvězdná zpěvačka a skladatelka umožnuje fanouškům nahlédnout do svého života – do toho soukromého i toho na jevišti – v úchvatné knize plné unikátních, dosud neviděných fotografií, převážně z rodinného archivu.

Paříž, 1939: Nacisté si myslí, že Éliane nerozumí německy. Domnívají se, že pro ně pouze katalogizuje umělecká díla a netuší, že kradou národní poklady do svých soukromých sbírek. Jenže to se mýlí. Dívka pečlivě dešifruje jejich poznámky a předává informace odboji. Éliane však rozehrála nebezpečnou hru. Odváží se svěřit svá tajemství muži, kterého kdysi milovala? Nezradí ji znovu? Nemá šanci to s jistotou zjistit… dokud ji večírek v úchvatné vile na Francouzské Riviéře nevystaví zcela nové úrovni nebezpečí.