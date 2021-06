Nové knihy: Stonexová, Vydra a Kolář

Pavel Kolář, celosvětově uznávaný fyzioterapeut a odborník na celostní medicínu, ve své knize mimo jiné rozebírá opačnou úlohu stresových vlivů, a to zejména z hlediska zvýšení odolnosti našeho organismu.

Po návratu z Pacifické hřebenovky v Americe se Lucie Kutrová rozhodla prozkoumat a přiblížit vám spoustu nádherných tras a stezek, které máme přímo pod nosem. Ukáže vám, že nemusíte hned až do Ameriky, abyste si mohli užít nádherných výhledů.

Během rituálu zasvěcování do dospělosti zmizí patnáctiletý chlapec a zanedlouho se ukáže, že není jediným pohřešovaným. Proč všichni mlčí? Co skrývá tajemný les? Kdo používá Stezku mrtvých, po níž se za starých časů chodívalo k obětnímu dubu? Najdou se ve Hvalsø i dnes vyznavači dávné severské víry, kteří bohům přinášejí oběti?

Cornwall, 1972. Z odlehlého majáku kilometry od pobřeží zmizeli tři jeho strážci. Vstupní dveře zůstaly zamčené zevnitř. Hodiny se zastavily. V záznamech o počasí hlavní strážce popisuje velkou bouři, nebe však bylo celý týden jasné. Co se s muži na odlehlé věži v moři stalo? Kniha byla inspirována skutečným příběhem záhadného a dosud nevysvětleného zmizení tří strážců majáku na Flannanských ostrovech poblíž pobřeží Skotska v roce 1900.

SS Obersturmführer Paul Meissner přijíždí do Osvětimi rovnou z bojů na ruské frontě, kde byl těžce zraněn. Organizuje vznik šachového klubu, který se u mužstva těší oblibě díky pokoutním sázkám na výsledky jednotlivých partií. Když se ovšem Meissner dozvídá, že šachy mezi sebou hrají i vězni, upoutají jeho pozornost zvěsti o údajně neporazitelném židovském hodináři Clémentovi.

Roku 1962 se Clément při šachovém turnaji setkává s Meissnerem. V Osvětimi byl Clément přinucen hrát proti nacistickým dozorcům: pokud vyhrál, směl jednomu ze spoluvězňů zachránit život… V případě prohry by přišel o ten svůj

Během letu z Londýna do New Yorku jsem se shodou okolností ocitla v první třídě. Jídlo, šampaňské, obsluha – vše bylo dokonalé. Modrooký muž sedící vedle mě byl třešničkou na dortu. Působil uhlazeně a inteligentně. Dost jsme toho namluvili, hodně jsme se nasmáli a pak se to stalo – přeskočila jiskra.