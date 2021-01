Nové knihy: Scottová, Beran a Orwell

Děj románu se odehrává v roce 1999 v Praze. Vypravěč objeví na skládce na okraji města věc, jejíž účel nezná. Je to nějaký nástroj, emblém, socha nebo snad písmeno neznámé abecedy? Ukáže se, že předmět je nějak spojen se záhadným zmizením mladé dívky. Děj přenáší čtenáře do různých míst – do New Yorku, do nepojmenovaného francouzského městečka, do horského střediska Garmisch-Partenkirchen v Bavorských Alpách, na řecké ostrovy v Egejském moři, do Jižní Ameriky, do Afghánistánu. Ale stopy se stále nemohou spojit ve smysluplný celek.