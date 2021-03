Nové knihy: Romanová, Foglar a Lawrence

Eva Romanová spolu se svým bratrem Pavlem tvořili náš nejslavnější krasobruslařský pár. Sourozenci Romanovi soutěžili v tancích na ledě, čtyřikrát se stali mistry světa a dvakrát získali zlatou medaili na mistrovství Evropy. Eva Romanová vzpomíná na své a bratrovo dětství, na cílevědomého tatínka, obětavou maminku i trenérku paní Mílu Novákovou, na krasobruslařské začátky i sportovní úspěchy, na život v Československu i v revue Holiday on Ice, kam po ukončení závodní dráhy přešli.

Weldonville je poklidné městečko v Coloradu. Jako by se tu zastavil čas. Ale kousek za městem stojí pěkná moderní věznice, kam v poslední době přibyla spousta vězňů se zostřeným dohledem. Dvanáct z nich vymyslí a provede plán, jak se dostat ven. Aby se ztratili v davu, vypustí na svobodu přes tisícovku dalších zločinců, a ti, protože nemají kam jinam jít, přepadnou Weldonville a jako dobyvačná armáda znásilňují, kradou a vraždí.

Co zvířata cítí a o čem přemýšlejí? Jak dospělí sloni komunikují se svými mláďaty? Které druhy zvuků používají kosatky při hledání potravy? A jak funguje sociální dynamika ve vlčích smečkách? Nejen těmito otázkami se zabývá ekolog a populární autor knih o přírodě.

Příběh nerovné živočišné lásky v jednom z nejskandálnějších románů první poloviny 20. století. Poprvé vyšel na konci dvacátých let ve Florencii a v Paříži, ovšem v autorově rodné Británii bylo jeho vydávání zakázáno až do šedesátých let. Milenec lady Chatterleyové je možná erotický román, určitě ne obscénní. Text čtou Petra Bučková a Jiří Dvořák.