Nové knihy: Robothamová, Nekola a Soukup

New York je zářivá perla mezi velkoměsty, pulzující metropole a vstupní brána do Nového světa – přilákal i značné množství vystěhovalců z českých zemí, kteří se zde následně usídlili. Po první světové válce zdejší česká komunita čítala přes 40 000 lidí. Historik Martin Nekola na základě mnohaletého výzkumu přímo v newyorských archivech připravil unikátní knihu o všech aspektech života Čechů za velkou louží.

Anke je vězeňkyní v lágru, a aby přežila, dělá to, co umí nejlépe – pomáhá svým spoluvězenkyním porodit a starat se o novorozence. Jenže pak si její činnosti všimne kdosi důležitý a dívka čelí zdrcující volbě. Eva Braunová totiž čeká děťátko. Využije hrdinka šanci zachránit si život a dostat se z pekla koncentračního tábora, i když to bude znamenat posloužit říši, kterou nenávidí? Nebo obětuje život svůj i miminka pro lepší zítřky celého světa?

Dojemný příběh o vztahu Emy a její maminky Nory a o touze mít i ve stáří u sebe blízkého člověka. Nora si v seniorském věku najde přítele Josefa, z kterého se ale brzy vyklube vypočítavý muž, kterému jde jen o to získat Nořin majetek a co nejrychleji se jí zbavit. Nora je na něj citově navázána a slepě mu věří. Pro Emu je tak neuvěřitelným problémem dostat maminku z Josefova područí. Když se jí to podaří, je matka ve zuboženém stavu a co víc – lékaři u ní objeví počínajícího Alzheimera. Nora pozvolna ztrácí paměť a Ema tak pomalu a bolestivě přichází o milovaného člověka.