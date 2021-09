Nové knihy: Prejdová, Špaček a Hron

Knížka Dědečku, vyprávěj o Česku je volným pokračováním série předchozích čtyř knih o dědečkovi a jeho vnučce Viktorce. Dědeček tentokrát projíždí s Viktorkou naší zemí a vypráví jí o pamětihodnostech, přírodních krásách i slavných osobnostech našich kulturních dějin. Viktorka už zná leccos ze školy i z dřívějších cest, přesto má stále co objevovat. Vyprávějí si s dědečkem o úsvitu našich dějin, o významných panovnících Českého království, o tom, jak lidé dříve žili a kolik úsilí museli vynaložit, abychom my dnes mohli žít v bezpečí a pohodlí.

Čtrnáct povídek nás ponoří do světa, kde je prolomena hranice mezi snem a realitou. Město, řeka, mlha i podzemní dráha se stávají živými bytostmi a snícím ukazují svůj charakter podobný povaze lidí. Zpod zavřených očí Města vylézají noční můry a vydávají se na cestu do ložnic spících obyvatel. Sny mají pro člověka zásadní význam. Souží nás i fascinují, ukazují nám to, co v bdělém stavu postrádáme. Bezčasí, ve kterém se sny odehrávají, nám může pomoci pochopit mnohé nejen z naší minulosti, ale i zachytit signály toho, co se stane, nebo přesněji, co se může stát.