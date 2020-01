Nové knihy: Petr Eidler, Ann Grangerová, Martin Nesměrák a další

Hlavní hrdince Robertě táhne na třicet let, pracuje pro módní web a nemá vážný vztah. Její snahy dostát ideálům současné ženy pokaždé něco pokazí. Pak ale potká Stevie a společně založí Tajný spolek hladových žen, v němž je každá z členek sama sebou. Scházejí se po setmění a nezřízeně se cpou, vnikají do soukromých objektů a řádí v nich. Co když ale do jejich klubu pronikne muž?