Nové knihy: Pecka, Parsons, Vondruška, Paasilina i Kerouac

Drsné „jáchymovské povídky“ s názvem Na co umírají muži, na Nerudu s úctou navazující Malostranské humoresky, vyloženě kafkovská povídka Čtvrtý vítač i reportážní, vtipná, skutečnou příhodu o záchraně legendární hradčanské restaurace U Černého vola partou štamgastů důchodového věku motivovaná povídka Spiknutí dobrodějů.

Za rozbřesku únorového rána je v centru londýnské Čínské čtvrti nalezen chladírenský kamion. V něm je dvanáct žen, které do země nepochybně přicestovaly nelegálně. V kabině opuštěného nákladního vozu ale detektiv konstábl Max Wolfe z centrály najde třináct pasů...

Během cesty po Moravě se panoš Ota setká se vzdálenou sestřenicí Miladou ze Zástřizlí. Je zoufalá a prosí ho o pomoc. Žije na Krakovci nedaleko Prostějova, kde se v poslední době stalo několik podivných událostí, které vyvrcholily vraždou manžela. Co je však nejhorší, z jeho smrti podezírají ji. Jubilejní 25. příběh Oldřicha z Chlumu.

Dva nejchytřejší mozky, co kdy promovaly z psychologie na Stanfordově univerzitě. Jako protivníci se setkali ve virginském Quantiku. Robert Hunter se stal šéfem Útvaru ultranásilných zločinů. Lucien Folter se stal nejnebezpečnějším sériovým vrahem, s jakým se kdy FBI střetla.

Autorův zájem o japonskou básnickou formu byl hluboký a dlouhodobý; od poloviny 50. let až do své smrti v roce 1969 si úderná trojverší zapisoval do deníků, prokládal jimi své dopisy, romány či eseje atd.