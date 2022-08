Nové knihy: Paulová, Honzák a Sekora

Do lesního hotelu přijíždějí dva milenci. Johan se těší na pár vášnivých dní a sní o společné budoucnosti, Anna hledá způsob, jak mu sdělit, že se musí rozejít, protože její přecitlivělý syn teď potřebuje hlavně klid.

Z Opal Sharpové a jejích sourozenců se náhle stali sirotci. I tak však může být situace ještě horší. Tři z nich – včetně Opal – napadne nemoc, která jim vzala otce. Charlie, nejstarší ze sourozenců, tak musí učinit nejtěžší rozhodnutí svého života. Ví, že menší děti nepřežijí, protože si nemohou dovolit lékaře. Umístí proto mladší sourozence do chudobince, kde budou mít alespoň co jíst a mít střechu nad hlavou. To mu ale Opal nemůže odpustit.