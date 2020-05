Nové knihy: Němeček, Štindl a Zablocki

Učitele národů zná naše veřejnost z obrázků ve školách jako velebného starce. Málo se však ví, že zamlada klidně ušel 500 kilometrů z Německa na Moravu. Nebo že měl doma prorokyni a že celý život zkoušel vynalézt perpetuum mobile. V šestém díle edice Velikáni do kapsy jeho příběh zkoumá unavený učitel a jeho chytrá dcera Anežka. Mají k tomu ty nejlepší průvodce, Všezvěda Všudybuda a Magické Mámení.

Zažijeme kouzelnou atmosféru lesa, polí a parků a poslechneme si živočichy, kterým patří svět, když se pomaloučku, polehoučku začne stmívat a my se ukládáme ke spánku. Slavík, sýček, jelen a liška, tím naše dobrodružství v přírodě teprve začne. V knize na nás čekají mnozí další tvorové, s nimiž se v naší přírodě můžeme setkat. Tato knížka nám zaručeně pomůže odehnat noční můry a díky ní se budete těšit na každou noc.

Volmanova vila je fenomenálním příkladem české meziválečné architektury i dokladem společenské ambice první československé republiky podepřené její ekonomickou silou. Kniha je stejně tak výpravnou monografií představující její architekturu, jako sondou do české moderní historie. Svědectvím o proměnách naší společnosti po roce 1948 i dokladem více než patnáctiletého úsilí spojeného s obnovou a rekonstrukcí vily. Kromě toho tam jsou představeny dodnes neuveřejněné dobové plány a fotografie doprovázené historickými komentáři a vysvětlením technik použitých při rekonstrukci objektu.

Krutá pravda o Češích očima polského novináře Už dost bylo sentimentu a růžových brýlí. Opravdu je Česká republika ráj na zemi, jak se mnozí domnívají? Polský novinář a bohemista Michał Zabłocki ve svých provokativních reportážních úvahách neukazuje chalupářskou idylu, ale rýpe do českého rasismu, alkoholismu, korupce či bolavých míst nedávné historie. Možná, že i srdce Evropy někdy krvácí. Pohlédněme do nastaveného zrcadla, které sice nehází příjemné odlesky, ale může mít katarzní účinek.

Hlavní hrdinka Julia Schwarzová o smrti něco ví. Pracuje totiž jako forenzní specialistka na pitevně. Když ji kriminální komisař Florian Kessler přizve k nálezu mrtvého těla mladé dívky na blatech, nezaváhá ani chvilku. Nakonec jsou poznatky z místa činu to jediné, z čeho můžou při vyšetřování vycházet. Během přepravy na pitevnu je totiž tělo dívky ukradeno. Rozběhne se pátrání, které ale místo ztracené mrtvoly odhalí další oběť. Julii vrtá hlavou podezření, že by mohlo jít o sériového vraha, přestože provedení obou vražd je rozdílné.

Robert Šlachta poskytuje prostřednictvím rozhovoru s investigativním novinářem Josefem Klímou osobní zpověď svého neobyčejného života, a to nejen osobního, ale především toho profesního. Jako bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a náměstek Odboru pátrání Celní správy ČR otevřeně hovoří o ožehavých tématech a kauzách (Nagyová, Pitr, Vidkun, Bereta a mnohé jiné), o nichž v době služby mluvit nemohl.

Humor, akce i nebezpečí v napínavém příběhu, ve kterém se mísí realita s fantazií. Artemis Fowl, dvanáctiletý kluk pocházející z kdysi zámožné zločinecké rodiny, působí díky své chytrosti jako zázračné dítě. Tátu unesli, s mámou, která to těžce nese, jsou problémy, ale on se tím nenechá zdeptat. Má totiž geniální plán! Udělá vše pro to, aby získal nezměrné bohatství na záchranu otce a obnovení majetku Fowlů. Text čte herec David Prachař.