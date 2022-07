Nové knihy: McLaughlinová, Jacobsová a Coben

Pátý díl oblíbené rodinné ságy. Augsburg 1935. Rodina a zaměstnanci textilního továrníka Paula Melzera stále více pociťují vliv nové nacistické vlády na společenský, pracovní i rodinný život. Největší dopad to má na Paulovu ženu Marii, která vede úspěšný módní ateliér. Jako sirotek v dětském domově byla vychována v křesťanské víře, o svém židovském původu se dozvěděla mnohem později a nepřikládala mu žádný význam. Nyní se však kvůli němu od ní stálé zákaznice odvracejí.

Harriet Caldwellová, dcera bohatého rejdaře, je opečovávaná, chytrá a zajímá se o techniku. Nábřeží s loděmi, loděnicemi a skladišti – to je její svět, ve kterém se snaží uspět.

Dylanu Moranovi se jedné deštivé noci zhroutil svět: Jeho auto pohltila rozvodněná řeka a pod hladinou zůstala jeho milovaná žena. Od té doby se Dylan utápí v žalu, zároveň však zažívá děsivé vize: kamkoli jde, pronásleduje ho… on sám.

Připisuje to prožitému traumatu, pak se však setká s psycholožkou, která mu tvrdí, že Dylan už delší dobu podstupuje speciální léčbu. Ta je založena na myšlence, že každá volba, kterou v životě učiní, stvoří nekonečné množství paralelních světů.

Nicole Clicquotovou už odmala lákala výroba vína. Vzdor dobovým konvencím se vdala z lásky a s manželem se věnovali vinařství. Nezastavila ji ani osobní tragédie. Jako mladá vdova firmu převzala a až do smrti ji rozšiřovala, vymýšlela nové technologie a dala vzniknout světoznámému šampaňskému, jež jí vysloužilo titul La Grande Dame de Champagne.

Po dětství, stráveném s apatickým otcem, snílkem, ve venkovské komuně v odlehlé části Britské Kolumbie, odjíždí Astra Brineová do Calgary, kde musí bojovat o nalezení vlastní cesty. Její život se stává studií tenké linie mezi závislostí a láskou, potřebou a touhou. Její kroky se kříží s dalšími, kteří ji chtějí střídavě spasit, ovládnout, změnit, vtělit se do její kůže nebo před ní uniknout. Je tu kamarádka z dětství, jíž nahání strach Astřino nepředvídatelné chování; cizinec, který ji zachrání před životem na ulici, jenže se musí potýkat s vlastními démony; matka, jež si Astru najme jako au-pair v době, kdy se jí hroutí manželství; muž, který se s ní po velmi krátké známosti ožení. Všechna tato setkání odhalují nepříjemné pravdy o tom, kým jsme a po čem prahneme.

Sam Brandis byl Tateina první láska, první všechno, včetně prvního milostného zklamání. Seznámili se během jejího pobytu v Londýně, kam vyrazila s babičkou na oslavu ukončení střední školy, a takřka okamžitě se do sebe zamilovali. Společně se dělí o své naděje a sny a také nejintimnější tajemství. Tate se Samovi – jako vůbec prvnímu a jedinému člověku na světě – svěří, že je pečlivě utajovanou dcerou jednoho z neslavnějších herců, a když ji její láska zradí, má pocit jako by se jí jednou provždy zhroutil svět. O čtrnáct let později je z ní ale úspěšná herečka, filmová hvězda stopovaná bulvárem, pro kterou je zklamání z prvního vztahu jen vzdálenou, byť stále bolestnou vzpomínkou.