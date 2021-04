Nové knihy: Makrlíková, Dawkins a Christie

Letní olympijské hry jsou opravdovým sportovním vrcholem, kterého se účastní sportovci a sportovkyně ze všech zemí naší planety. Nejúžasnější příběhy z této akce mapují novodobou historii letních olympijských her od roku 1896. Netradičně se však zaměřují nikoliv na nejlepší sportovní výkony, ale spíše na největší kuriozity a překvapivé historky, které čtenáře jistě pobaví.

Berlín v roce 1831. Ve městě už týdny panuje strach, že by se do Německa mohla dostat cholera. Když na člunu na Sprévě zemře za velkých bolestí lodník, začne se osudná epidemie nemilosrdně šířit. V nemocnici Charité profesor Dieffenbach s kolegy horečně hledá způsob přenosu nemoci a nejúčinnější léčbu nakažených. Je to závod s časem. Zatímco lékaři bojují o životy tisíců lidí, tři ženy vedou ještě svůj osobní boj.