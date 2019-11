Nové knihy: Komárek, Slavík, Vondruška, Beneš, Gris i Nesser

Autoři, redaktoři Mladé fronty od poloviny 80. let, popisují společenský vývoj před listopadem, během něho až po rozdělení státu. Slavík patří k nejslavnějším českým fotografům. Komárek jakožto syn protagonisty listopadových událostí Valtra Komárka měl přístup k mnoha zákulisním informacím, které zde poprvé využívá.

Osudy rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek evropské civilizace. První část z let 1984 – 2019 vychází z reálného vývoje Čech a Evropy. Druhá modeluje jeden z možných vývojů společnosti po roce 2020. Zakladatel rodu Adam Wagner, sociolog a odborník na Orwellovo dílo, předvídá budoucí rozpad západoevropské demokracie.

Během dovolené na mysu Mousterlin v Bretani se potká šest Švédů: dva páry a dva muži. Společně se koupají, podnikají výlety, popíjejí a také trochu flirtují. Z pobytu pak zůstanou fotografie rozptýlené po albech a především cosi jako deník, který podrobně líčí, co se během pobytu odehrálo. Uplyne pět let a někdo začne tyto lidi postupně zabíjet…

Sbírka povídek přináší pestrou paletu partnerských a vztahových situací, bez ohledu na věk či společenské postavení protagonistů. Lásky, rozchody, úsměvy i slzy, vzájemná porozumění i střety. To vše s úsměvem i pochopením, v podání 17 českých hereček a herců.

Quinn by v životě nenapadlo, že potká osudovou lásku v nejhorší den svého života. Přesně to se ale stane. Začátek jejího vztahu s Grahamem je naprosto dokonalý, jsou jako stvoření jeden pro druhého. O sedm let později je ale jejich manželství v troskách…