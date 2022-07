Nové knihy: Jarolímková, Toman a Escobar

Mollyiny sedmdesátiny přicházejí jako šok. Žena, která se na ni dívá ze zrcadla, na sedmdesát let rozhodně vypadá, to je bez debat, ale Molly v hloubi duše cítí, že má před sebou ještě spoustu zážitků. Je vdova, žije sama jen s kočkou a začíná se bát, jestli už pomalu nesklouzává do čítankové podoby babičky. Když se u dveří objeví její sestra Nell, celá zoufalá, protože její manžel Phil, s nímž prožila přes čtyřicet let, si našel mladší milenku, rozhodnou se popadnout příležitost za pačesy. Ráno už mají koupené letenky i sbalené kufry a vyrážejí do Španělska. Nalezne to, co hledá, v nové zemi, nebo zjistí, že opravdová spokojenost se na žádné mapě najít nedá?