Nové knihy: Hugo, Jamesová a Grylls

Cesta životem je vždy plná překážek, jen jejich překonávání může vést ke splnění snu. Jakub Nabi, lékař kurdského původu, napsal poutavý autobiografický román. Ve vzpomínkách se vrací do Iráku do rodného Kurdistánu, země zmítané neustálými válkami a chudobou. Jako malé dítě musel po útoku irácké armády na Kurdy utéct a žít několik let v uprchlickém táboře v sousedním Íránu. Válku, tvrdý režim Saddáma Husajna i boje mezi jednotlivými kurdskými frakcemi zažil na vlastní kůži. Po návratu do Kurdistánu zasáhla rodinu další rána, otec na následky mrtvice ochrnul na polovinu těla a veškerá starost o početnou osmičlennou rodinu zůstala na mamince. S takovým osudem se nechtěl smířit. Chtěl být lékař a dostal nabídku studia medicíny. Avšak jeho cesta do Evropy nebyla jednoduchá.