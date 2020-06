Nové knihy: Hocek, Fieldsová a Martišková

Doktorka Harleen Quinzelová je mladá psychiatrička, která možná přišla na způsob, jak vyléčit šílenství sužující město Gotham. Musí však svou revoluční teorii obhájit před skeptickým vedením, a to tak, že se ponoří do narušených myslí těch nejvražednějších chovanců Arkhamova ústavu. Čím víc času však tráví se svými kriminálními a šílenými pacienty, tím víc ji to k jednomu z nich přitahuje – a tím více se vzdaluje realitě.