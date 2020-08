Nové knihy: Hessová, Reddigová a Kubáník

Kočky, tak jako my lidé, potřebují cvičit, aby byly zdravé a v kondici. Málokoho ale napadne, že je důležité procvičovat i inteligenci vaší ušlechtilé spolubydlící. Inteligentní hry pro vašim kočku je knížka plná obrázků a moudrých citátů, ale především užitečných informací a her, které vám pomohou užít si čas strávený s kočičkou ještě lépe a zažít společně spoustu legrace. Nakonec možná zjistíte, že jste si mozek i končetiny protáhli a procvičili oba dva.

Výjimečný příběh posledního skutečného poustevníka. V roce 1986 odjel dvacetiletý Christopher Knight do lesů Maine a skoro na třicet let zmizel z dosahu civilizace. Do kontaktu s jiným člověkem se nedostal ani jednou, dokud ho nezatkli za krádež jídla. Jak přežíval brutální zimy? Co jedl a pil? A jak se mu podařilo skrývat se dlouho před zraky ostatních? Na základě rozhovorů se samotným Knightem vznikl neskutečně živý a hluboce jímavý portrét samotáře, který se rozhodl žít po svém a zcela bez lidí.