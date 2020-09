Nové knihy: Forsyth, Kundera, Wilde, Chbosky či Horníček

Tento průvodce představí zvířata z celého světa, která nemusí mít zrovna to nejvybranější chování, ale jsou naprosto úžasná, ohromující a možná lehce nechutná! Možná že vaše kočka občas vykašle chomáč chlupů, nebo se váš pes vyválí v něčem smradlavém, ale to je slabý odvar oproti tomu, co se dozvíte v této úžasně nechutné knize.

Kate Reesovou život naučil, že násilníkovi, co přísahá, jak se polepší, není radno věřit. A tak sebere uprostřed noci svého sedmiletého syna Christophera a společně se vydávají hledat nový život. Cesta je zavede až do malého městečka Mill Grove v Pensylvánii, které je tak odlehlé a zapomenuté, že by je tam nikdy nikdo nehledal. Jenže když necháte jedno nebezpečí za zády, neznamená to, že další na vás už nečeká. A přitom se z počátku zdá, že konečně našli klidné místo k životu. Jenže pak Christopher zmizí. Šest dlouhých dní po něm není ani stopy. Dokud zničehonic nevyjde z lesa na kraji města. Není zraněný, je na něm ale něco divného. Nevrací se totiž sám. V hlavě slyší hlas, který mu napovídá, co má dělat. Hlas, který pro něj má jasný úkol. Christopher musí do Vánoc v lese postavit stromový domek. Pokud to nedokáže, stane se všem v Mill Grove včetně jeho milované maminky něco nepopsatelně strašného...