Nové knihy: Dobiášová, Emmert a Mareš

Josef Veselka: Srdcaři

Zkuste si představit, že jste na sále a stojíte nad nemocným člověkem, jehož srdce budete za chvíli operovat. Možná za dveřmi sedí někdo, kdo čeká na každou vaši chybu, a třeba je to váš bývalý přítel. Lékaři Burian Kremnický a Daniel Kryl právě takové situace řeší. Od poloviny šedesátých let sledujeme proplétání jejich kariér i osobních životů a na pozadí proměňující se společnosti s nimi zažíváme velké úspěchy, ale i chvíle, v nichž se jim jejich vlastní osud vymyká z rukou.

Brána, 456 stran, 499 Kč

Stanislav Dvořák: Kadanland

V paranoidní atmosféře malého města v bývalých Sudetech, kde je každý něčí spolužák nebo bratranec, se dva kamarádi z dětství snaží skrýt strašlivé tajemství. Vyrůstali spolu v 80. letech na šedivém sídlišti v kraji hor, zmizelých obcí a obřích komínů elektráren. Robert pak vystudoval a oženil se s krásnou spolužačkou, zatímco slaboch a alkoholik Ozzy, vnuk jednoho z posledních kadaňských Němců, nikdy nedospěl a stále jde z průšvihu do průšvihu.

Když už ho Robert začíná mít dost, spojí je navždy ten největší, osudový průšvih. Proč zemřel otravný pojišťovák? A proč měl Ozzyho stařičký děda Otto schovanou pistoli?

Moba, 216 stran, 220 Kč

Bára Nesvadbová: Povídání Anny Hogenové s Bárou Nesvadbovou

Rozhovor publicistky a spisovatelky Báry Nesvadbové s profesorkou Annou Hogenovou. Dvě ženy si povídají o podstatě ženství, roli žen v dnešní společnosti, o tom, jak těžké je prosadit se jako žena v mužském světě a skloubit přitom rodinu s kariérou, o současné rodině, o lásce i zrádné kráse.

Universum, 120 stran, 359 Kč

František Emmert: Havel

Čtivě napsaná a přehledně strukturovaná kniha atraktivní a srozumitelnou formou a za pomoci bohatého obrazového materiálu zprostředkovává obraz osobnosti Václava Havla ve všech jejích rovinách a společenských rolích.

Představuje jej jako dítě z rodiny ocejchované totalitním režimem, jako aktivního mladíka ovlivněného ideály 60. let, jako mladého úspěšného dramatika, později občanského aktivistu, disidenta, politického vězně, a nakonec jako prezidenta a morální autoritu mezinárodního významu.

Universum, 216 stran, 459 Kč

Karl Ove Knausgård: Můj Boj 6 - Konec

Závěrečný díl obsáhlé série autobiografických románů Karla Oveho Knausgårda Můj boj s příznačným názvem Konec nás zavádí do doby, kdy se připravuje vydání jeho první části. Autor je konfrontován s důsledky své snahy o co nejvěrnější zachycení reality, kvůli němuž se rozhodl v románech používat skutečná jména. Svou rodinu tím vydává napospas médiím a veřejnosti a strýc mu vyhrožuje soudním procesem. Knausgård, přesycený medializovanou a komercializovanou společností, však trvá na zachování autentičnosti za každou cenu. Nešetří ani svou druhou manželku Lindu, která trpí bipolární poruchou a posléze se psychicky hroutí... Knausgård si však dal ve světě zaplaveném fikcí za cíl zprostředkovat svůj život tak, jak ho reálně prožívá.

Odeon, 1008 stran, 999 Kč

Hana Lundiaková: Hyena

Hyena se zlověstně pochechtává ve stínu svých blízkých. Cení ostré tesáky a vyhlíží další bytost, kterou by mohla ohodnotit a zchladit si na ní žáhu. Hyena se hrbí nad každodenním kalichem hořkosti a slastně nasává to jediné, co ji dokáže opravdu ukojit - alkohol. To vše v přesvědčení, že plnými náručemi rozdává lásku. City, kterých si nikdo neváží. Hyena trpělivě číhá, aby zardousila i poslední zbytky svých životních příležitostí.

Odeon, 136 stran, 259 Kč

Jaroslav V. Mareš: Nacistické poklady a StB

Více než čtyřicet let se Státní bezpečnost pokoušela najít domnělé nacistické poklady. Mnohokrát skončilo nadějné hledání monstrózní blamáží, ale několikrát byla velmi blízko. V některých případech dokonce byla na správném místě, jen přišla až jako druhá v pořadí. Odhalme spolu zapomenuté příběhy, plné tajemství, romantiky a dobrodružství, ale i groteskní historky, plné omylů, nesmyslů a dodnes nezveřejněných průšvihů.

Universum, 400 stran, 399 Kč

Adam Gebrian: Dva měsíce v Lisabonu

V dubnu 2019 se Adam Gebrian vydal se svou ženou Markétou a tříletým synem Filipem do Lisabonu. Z této cesty vznikl textový a obrazový záznam zachycující zážitky otce a syna, toulání se městem a pobyt v něm, který svým formátem následuje úspěšnou knihu Tři měsíce v Barceloně. Na čtenáře v ní čeká 69 kapitol o stovkách míst, pro jejichž návštěvu nejspíš neexistuje žádný vážný důvod, což ale neznamená, že se na nich nemůžete cítit skvěle.

Universum, 312 stran, 349 Kč

Tereza Dobiášová: Tajemství

Co vedlo vzdělanou dívku plnou života, dceru českého krále Přemysla Otakara I., o jejíž ruku žádal sám císař, k rozhodnutí vzdát se světské moci, tělesné lásky a stát se jeptiškou? Příběh, který kniha vypráví, stojí na půdorysu dochovaných historických faktů. Nahlíží 13. století jako období protichůdných mocenských i duchovních proudů, v jehož centru stojí Anežka: nejdřív jako osamělé dítě putující po evropských dvorech, později jako dívka, s hlavou popletenou rytířskými mýty, zrazovaná, a přesto toužící po lásce a naplnění – zároveň ale i dívka vědomá si vlastní zodpovědnosti – vůči své rodině a zemi. Možná, že její život skrýval tajemství, které by křesťanské legendy nedovolily vyprávět.

Jota, 360 stran, 448 Kč

Mélissa Da Costa: Adresa naděje

Amanda odešla z města a usadila se v osamělém domě v Auvergni, aby mohla dát prostor svému zármutku. Nikdy si nepomyslela, že by se mohla cítit až tak zle. Venku svítí slunce a zpívají ptáci, ale ona se ukrývá v chladném přítmí domu, aby nemusela čelit životu. Když se jí ale do rukou dostanou zápisky paní Huguesové, předchozí majitelky domu, pomalu se probírá z bolavé letargie a postupně se pouští do obnovy staré opuštěné zahrady. Jak se střídají roční období, mění se i Amandin život, v hlíně nachází novou sílu k životu a otevírá se novým zážitkům a jedinečným setkáním. A každé ráno… každé ráno se stává příslibem, že po něm přijde i další.

Jota, 343 stran, 378 Kč

Roland Portiche: Ernettiho stroj

Román se odehrává v Římě, ve Vatikánu. Uprostřed studené války, mezi lety 1956 a 1965, povolali jednoho kněze, aby zkonstruoval stroj na cestování v čase. Ten kněz se jmenoval Pellegrino Ernetti. Otec Ernetti měl se svým „chronovizorem“, jak stroj nazvali, zprostředkovat různé druhy obrazů z nedávné i velmi vzdálené minulosti. Vatikán si od něj sliboval, že díky autentickým dokumentům podpoří upadající víru a přinese důkazy o existenci Ježíše Krista. Měl zaznamenat fascinující detaily z jeho života, svědectví o ukřižování a zmrtvýchvstání a potvrdit, že to, co se píše v Bibli svaté, není nic než pravda. Toto poznání mělo do lůna církve přivést mnoho nových přesvědčených oveček a posílit autoritu papeže a celého Vatikánu.

Jota, 383 stran, 378 Kč