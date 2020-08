Nové knihy: Cílek, Černá a Christie

Autorka v knize řeší, co je to opravdová láska. Audrey má „lásky“ plné zuby. Od chvíle, kdy se zhroutil vztah jejích rodičů, je její matka jako tělo bez duše. Audrey si najde brigádu v kině, aby nemusela sedět doma, a potká tam začínajícího filmaře Harryho. Nikdo nečeká, že se do sebe tak rychle, a tak bezhlavě zamilují. Nebude to ale snadné, protože skutečná láska není jako ta ve filmech.