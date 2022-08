Nové knihy: Bublanová, Goldsteinová a Čapek

Jednoho dne se probudíte a zjistíte, že se vám celý svět obrátil vzhůru nohama. Do vaší země vtrhla vojska cizí armády a nic už nebude jako dřív. Vše se otřásá v základech a vás svírá všudypřítomný strach – o život a budoucnost sebe sama, svých nejbližších, své země.

Tato kniha je deníkem Ukrajinky, která stejně jako mnoho jiných v zoufalé situaci zvolila útěk a se svou osmiletou dcerou absolvovala strastiplnou cestu z Oděsy přes Lvov, Užhorod, Čop a Ostravu do Prahy.

Čtvrtá básnická sbírka autorky znovu rozeznívá melodii měst. Tentokrát nad jejich střechami neletí v podobě sokolice, ale stoupá a klesá v ulicích po jednotlivých tónech durových a mollových stupnic, které slyší v deštích, jež město pravidelně zalévají. Spolu s ním je zavlažována láska, vášeň, spojení a odloučení – ona a on. To tónina rozhoduje o všem. Akord, v němž kapky dopadají na zem, ji jen stvrzuje.

Každému se jistě někdy stalo, že zapomněl na důležitou schůzku v nabitém diáři, jméno bratrance svojí bývalé přítelkyně nebo šestnáctou položku z nákupního seznamu. To je vcelku normální a děje se to nám všem.

Ovšem zbystřit bychom měli ve chvíli, kdy lovíme marně v paměti adresu svého domova, a nejen že si nepamatujeme, co máme koupit, ale často ani nevíme, jestli jsme měli zamířit do trafiky pro voňavý tabák nebo si zajít do lékárny a nechat si zabalit veškerou ginkgo bilobu, kterou zde mají. Kniha je plná cvičení na krátkodobou i dlouhodobou paměť, fantazii a slovní zásobu.