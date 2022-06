Nové Knihy: Brodská, Zárybnická a Grof

Floriovi, chudí přistěhovalci z Kalábrie, dobyli Palermo. Z opovrhovaných apatykářů se stala nejvýznamnější sicilská rodina, jež ovládla obchod, dopravu a nejdůležitější průmyslová odvětví, přiženila se do aristokratických kruhů a vstoupila do politiky… Cesta za úspěchem je trnitá, ještě těžší však je se na vrcholu udržet. Pokračování strhující ságy o skutečných osudech významné sicilské rodiny se soustředí na Ignazia Floria, který se ujímá rodinného impéria po smrti jeho zakladatele, svého otce Vincenza.

Senzacechtivost provázející masově rozšířené užívání LSD v pozdních šedesátých letech a následná značně přehnaná reakce zákonodárců výzkum LSD prakticky zastavily. Mnohé z toho, co se za více než třicet let vědeckých studií zjistilo, bylo natolik potlačeno či zkresleno, že pro běžného čtenáře tu nebyl dostupný žádný souhrnný přehled. Až na tuto knihu. LSD psychoterapie přináší důkladný popis pozoruhodné kapitoly nekonečného zkoumání naší nadosobní podstaty a původu. Řízené studie, popsané v této knize, odhalují vzrušující a podnětné údaje o povaze lidského vědomí, vnímání a reality samé.

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se rumu říká zrovna rum? Víte, co to znamená, když vám majitel e-shopu řekne, že právě ponížil ležáky? A všimli jste si, kolik se v hovorech o fotbale používá básnických prostředků? To je jen hrstka otázek, kolem nichž se točí Podzemí slov – knížka pro ty, kteří se rádi zamýšlejí nad řečí, již ostatní používají bez rozmyslu. Prostřednictvím krátkých kapitol v ní nahlédneme pod povrch češtiny. A kdo ví, možná tam najdeme i nějaké paralely s životem jako takovým.

V povídkách se dostávají ke slovu náhodná i záhadná setkání, autor popouští uzdu fantazii: slavný jazzový saxofonista Charlie Parker podle něj nezemřel roku 1955, ale dožil se 60. let. V úsměvné povídce Zpověď opice z Šinagawy se zase třeba vypravěč na svých cestách dostane do malého hotýlku, kde narazí na mluvícího opičáka, který má rád hudbu Antona Brucknera a který mu ochotně umyje záda.

Vybírat můžete ze 37 tras. Některé šplhají do horských sedel, jiné vedou podél moře či údolími. A nedílnou součástí knihy jsou i meteorologická okénka – zajímavosti, souvislosti, zkrátka vše důležité, co byste o počasí měli vědět, než vyrazíte.

Třiatřicetiletý Roman, který se ještě pořád tak trochu drží máminy sukně, se vydává do dalekého Mexika. To, co mělo být původní svatební cestou a posléze nechtěnou osamělou dovolenou, stane se jeho životním dobrodružstvím – to když pozná energickou a svůdnou Maríu, která se chce naopak za každou cenu vymanit z vlivu své rodiny. Jejich setkání okamžité obrátí naruby Romanův doposud pohodlný a nudný život. Může ale tenhle románek dvou naprosto protichůdných povah vedle slunného a rozpáleného Mexika v budoucnu fungovat i v zatažené, deštivé Praze...?