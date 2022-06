Nové knihy: Boučková, Tučková a Greaney

Court Gentry je bývalý agent CIA a má pověst nejlepšího nájemného vraha na světě. Přezdívá se mu Šedý muž a kolují o něm doslova legendy. Je to samotář bez rodiny, přátel i domova. Přijímá pouze zakázky na likvidaci zločinců. Pohybuje se jako stín, splní i nemožné a pak zase zmizí. A vždy zasáhne svůj cíl. Před čtyřmi lety Courta Gentryho zradili jeho šéfové ze CIA. Aby unikl, musel zlikvidovat i bývalé parťáky, ale přežil. Teď se coby špičkový zabiják živí zabíjením lidí na objednávku.

Nová knížka české spisovatelky, publicistky a scenáristky Terezy Boučkové shrnuje autorčinu publicistickou tvorbu z posledních pěti let. V letech 2017–2021 psala měsíc co měsíc fejeton do magazínu Reportér: o společnosti, politice, kultuře, cestování i o sobě. Speciálně pro knižní vydání pak připsala svůj poslední text, jakousi pomyslnou tečku za tím vším.