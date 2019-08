Nové knihy: Bolek, Horáková, Genovese, Kotleta i Jaspers

Muž, dvě ženy a chlapec, přesvědčení, že dosáhli dna a bez vůle dál žít, se bezprostředně před tím, než se pokusí o sebevraždu, setkají se záhadným bezejmenným, který je přiměje, aby s ním uzavřeli dohodu. Věnuje jim sedm dní, během nichž poznají, jaký by byl svět bez nich.

Po smrti otce, úspěšného lékaře, zůstaly Beatrice a Evangeline bez prostředků. Otec zastával názor, že žena patří do domácnosti, a neposkytl jim žádné vzdělání. Sestry se však rozhodly založit vlastní oděvní salon a svými návrhy si brzy získaly obdivovatele po celém Londýně.

Děvčata Springova vyrůstají na vojenské základně v New Orleans. Každá ze sester je jiná a dohromady představují živelnou pohromu. Příběh inspirovaný románem Malé ženy Louisy May Alcottové převádí témata lásky, války, dospívání a rodiny do jazyka jednadvacátého století.