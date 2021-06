Nové knihy: Baďurová, Begtsson a Modrić

Lark má před sebou hned dvě zajímavé vyhlídky – rozjíždějící se kariéru v navrhování deskových her a vášnivý románek s charismatickým investorem. Jessica byla ve vztazích vždy velmi opatrná, ale Jonathanovi jednoduše nemůže odolat. Holly vede pohodlný život s manželem Jackem, se kterým jsou svoji už téměř dvacet let. Společně vychovali tři děti, postavili překrásný dům a založili uznávanou charitativní nadaci. Lark, Jessica a Holly, tři naprosto cizí ženy, mezi kterými však existuje jedno velmi bolestné pojítko. Bolestné pojítko se stejným příjmením.

Svět skončil tak, jak ho lidé znali. Na konci dvacátých let našeho století způsobila záhadná nemoc, že všichni muži na planetě ztratili schopnost sexuálně žít a mít děti. Nedaleko místa, kde byla nalezena Věstonická venuše, stojí kostel s farou. Faráře Františka Zábranu trápí děsivé sny, zjevuje se mu mrtvý papež a nakonec zjistí, že právě on je vůči nemoci imunní!

Autorky zpracovaly text na základě scénáře televizního seriálu. Kukačky nejsou jen příběhem o záměně dětí v porodnici. Přes úvodní silnou zápletku se vyprávění dostává k obecnějšímu tématu rodičovství. Všichni v příběhu se snaží dělat to nejlepší, co dokážou, aby jako rodiče uspěli. A i když ne vždy se to podaří, je zřejmé, že fungující rodina je to nejdůležitější.