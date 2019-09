Nová kniha Eleny Ferrante vyjde v listopadu

Podle pozitivních ohlasů, které první série sklidila, to však vypadá, že se tato úmorná příprava vyplatila. Od doby, co se Ferrante stala celosvětovým fenoménem, vzbuzovala její anonymita neklid. Investigativní novinář Claudo Gatti přišel před třemi lety s odhalením, že Ferrante je ve skutečnosti italská překladatelka do němčiny Anita Rajaová. Jelikož Ferrante v rozhovorech opakovaně uváděla, že anonymita má pro její tvorbu zásadní postavení a přináší jí pocit svobody, Gatti se stal terčem kritiky.