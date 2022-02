Nová kapela Siluety vytvořila retro klip k písni Gentleman

Píseň Gentleman se podle něho v podstatě napsala sama. „Text nám s kytaristou Štěpánem Šonou spadl do klína a my ho jen sebrali a napsali na papír. Přesněji řečeno ho napsal on, jelikož já bych to po sobě se svým krasopisem nejspíš nepřečetl. Psalo se nám dobře, jelikož to tak vlastně i cítíme. Určitě nijak zvlášť neholdujeme Facebookům a internetům, ale uvědomujeme si, že sociální sítě jsou pro to, co děláme, velice důležité, což je trochu paradox,“ konstatuje zpěvák kapely Jan Matyásko.