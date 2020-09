Nová kapela Krajina Ró natočila klip o hotelu, který má pokoj pro každého

Starým známým je pro Němce baskytarista z Jablkoně Johnny Judl Jr., který kromě The Bladderstones působí i v The Plastic People of Universe, ale též Michael Nosek, jenž vedle The Bladderstones je rovněž součástí kapel The Odd Gifts, Sabina Křováková, Livin Free nebo Mário Bihári & Bachtale Apsa a kromě hry na bicí se zabývá i komponováním pro svou vlastní kapelu Personal Highway.