Nová DVD: Ženy v běhu, Rocketman, Muži v černém: Globální hrozba, Rodiče na tahu a Annabelle 3

Tři dcery se podvolí rozhodnutí matky splnit poslední přání nečekaně zesnulého otce: uběhnout maraton. Trasu si rozdělí a poběží ji jako štafetu s otcovou urnou na zádech. Dcerám se do toho nejdřív vůbec nechce, ale nakonec poběží. Nejde však jen o tento závod, každá z nich prožívá i svůj životní maraton.

Frank a Nancy si žijí spokojeně včetně toho, že si občas přihnou. Pak se ovšem ze dne na den ocitnou na mizině. Jasně se shodnou na dvou věcech: milovanou dceru musí udržet stůj co stůj na drahé škole a nikdo se nic nesmí dozvědět. Jen je potřeba vymyslet, jak na to. Otevřou si tedy láhev a noc strávená pitím jim přinese do života spoustu otřesných nápadů...