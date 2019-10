Nová DVD: Velké dobrodružství Čtyřlístku, Tajný život mazlíčků 2, Psí poslání 2 či Podfukářky

Bylo mu souzeno převzít rodinný podnik, jenže on chtěl jen hrát rock! A tak se náctiletý E. B. vydává do Hollywoodu za svým snem stát se rockovou bubenickou hvězdou. Tam se potkává s Fredem, lenochem bez práce, který má své vlastní vznešené cíle. Zatímco E. B. se zmítá v nejasnostech, kým by vlastně chtěl být a kým by se stát měl, dostávají se s Fredem k velkolepému finále - záchraně otce E. B. a továrny na cukrátka.