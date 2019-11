Nová DVD: High Life, Kořist, Spolujízda a Svátky klidu a míru

Monte a jeho malá dcera žijí v izolaci na palubě kosmické lodi hluboko ve vesmíru. Monte, pro kterého byla přísná sebekázeň obranným štítem proti touze, se stal otcem proti své vůli. On i žena, která dítě porodila, byli členové posádky vězňů – odsouzenců k smrti. Pokusní králíci poslaní na misi s cílem najít alternativní zdroje energie.

Plavkyně Haley Kellerová není sebevrah: do uzavřené zóny na Floridě, která se připravuje na jeden z největších hurikánů, se vypravila jen kvůli tátovi, který se snažil na poslední chvíli zabezpečit svůj dům. Haley ho najde v už částečně zaplaveném sklepě, v bezvědomí a těžce zraněného. Než ho stačí odtáhnout do relativního bezpečí, připomenou se aligátoři, kteří jejímu otci zranění způsobili.

Nesmělý řidič Uberu Stu touží po pětihvězdičkovém hodnocení, a tak se snaží udělat vše pro maximální pohodlí svých zákazníků. Ale když mu do auta nastoupí nevrlý obrovský chlap Vic, zjistí, že úsměv a trpělivost na něj nezabírají. Z nerudného pasažéra se vyklube tajný policajt, který má zrovna po oční operaci, a tak nemůže řídit auto. Na cestu do akce, na jejímž konci by mělo být dopadení drogového dealera, si proto objedná právě Stuův Uber...