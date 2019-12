Nová DVD: Bez věcí nad věcí a Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce všeho, co vlastní. Každý den dostanou jednu ze svých věcí zpět. Během této výzvy si možná uvědomí, že jediné, bez čeho nelze žít, je přátelství.

Luke Hobbs a zběhlý agent britské tajné služby Deckard Shaw dostali společnou zakázku na nalezení a zneškodnění tajné britské agentky, která údajně přešla do nepřátelského tábora. Ale všechno je jinak, což Hobbs i Shaw zjistí hned poté, co ji najdou. Hattie se totiž na vlastní pěst pokusila zastavit jistého pana Brixtona, který usiluje o vyhlazení poloviny lidstva, a sebrala mu něco, co k tomu dost potřebuje.