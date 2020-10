Nová alba: Tommy Lee, Katie Melua, Turbo, Tomáš Liška a další

Foto: Better Noise

Osmé album gruzínské bluesové zpěvačky nese jednoduchý název Album No. 8. Obsahuje deset skladeb, přičemž prvním singlem je skladba A Love Like That. Melua začala psát a nahrávat album, když se oddělovala od svého manžela, závodníka světových superbiků Jamese Toselanda. Na albu je téma odloučení patrné.