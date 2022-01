Nová alba: The Weeknd, Twin Atlantic, Kateřina García s Lubošem Malinou či Petra Ernyei

Zpěvák Abel Tesfaye, jenž je známější jako The Weeknd, vydal své další album s názvem Dawn FM. Mezi šestnácti písněmi je i singl Take My Breath. Hosty nahrávky jsou Lil Wayne, Quincy Jones či Tyler, The Creator. V roli moderátora fiktivního rádia 103,5 Dawn FM se představí Jim Carrey.