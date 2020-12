Nová alba: Taylor Swift, Roxette, Kid Cudi i Deaf Heart

Bag of Trix (s podtitulem Music from the Roxette Vaults) je třetí kompilace švédské popové dvojice Roxette, která vyšla 4-LP a 3-CD. Obsahuje 47 skladeb, z nichž 28 nebylo dříve nevydáno. Zahrnuje raritní ukázky, živé skladby, alternativní verze a další.