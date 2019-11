Nová alba: Michal Horák, Luboš Pospíšil či The Script

Písničkář Michal Horák se už před časem prezentoval několika veselými písněmi, které opatřil zdařilými videoklipy. Nyní došlo i na vydání jeho debutového alba. Je na něm tucet písniček, které dokládají, že Horák je výrazný melodik, solidní interpret a jeho smysl pro humor balancuje na hranici trefy do černého a kýče.

Nápad na album The Magical Gallery, obsahující skladby inspirované mistrovskými díly světového malířství, nosil skladatel a producent Darek Král v hlavě spoustu let. Postrádal však jedinečný hlas, který by dokázal v nahrávce vykreslit potřebné emoce. Nakonec jej našel v hrdle Dagmar Peckové, která svou prezentací dala projektu jedinečné charisma.