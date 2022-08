Nová alba: Kasabian, Hollywood Undead i Panda Bear a Sonic Boom

The Alchemist’s Euphoria je sedmé studiové album britské kapely Kasabian. Je to první její kolekce, na které zpívá Serge Pizzorno poté, co byl v roce 2020 vyhozen bývalý frontman Tom Meighan kvůli odsouzení za domácí útok. Je to také první kapelní album, na němž je stálým členem kytarista Tim Carter.