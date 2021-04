Nová alba: Jean-Michel Jarre, Cheap Trick či Zdeněk Svěrák

U příležitosti nedávných pětaosmdesátin Zdeňka Svěráka vyšlo trojalbum, na němž je souhrn nahrávek jeho autorské a interpretační tvorby, které v průběhu desítek let vznikaly pro vydavatelství Supraphon.

Americký zpěvák, hudebník a skladatel Nick Waterhouse přichází i na svém pátém albu s hudbou, která je poctou rhythm and blues, jazzu, popu a soulu. Obsahem alba je introspektivní ohlédnutí do let jeho dospívání na malém městě poblíž Long Beach.