Nová alba: Five Finger Death Punch, Caribou či David Pomahač

Americká metalová kapela Five Finger Death Punch nedávno vystoupila v Praze a představila i písně z alba, které vyšlo před několika dny. Caribou zavádí do světa elektronického popu, David Pomahač a Ivo Cicvárek zase do vod české alternativy.