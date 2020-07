Nová alba: Ellie Goulding, Bush, Kansas a The Pretenders

Britská skupina Bush byla kdysi ostrovním ohlasem na Nirvanu. To se psala devadesátá léta. Nyní vydává již své osmé album a prvky grunge jsou v její tvorbě stále patrné. Je to slušné album pro rockery, kteří milují návraty do devadesátek a s nimi jdoucí moderní zvukové hledání.