Nová alba: Deep Purple a Great Gable

Australská indierocková kapela Great Gable je na scéně od roku 2014. Její hudební řeč se vyvíjela, až se dostala do tvaru, který je na prvním studiovém albu. Uveden je ve formě deseti skladeb, rázných, melodických a zvukově takříkajíc špinavých.

Jedna jediná skladba, nazvaná The Microphones 2020, tvoří náplň čtvrtého alba americké indierockové kapely The Microphones. Její hudba je experimentální. Na desce vychází z toho v hudbě starého, aby se pokusila nalézt v postupech a návaznostech to nové.