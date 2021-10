Nová alba: Coldplay, Doga, Santana, Tom Morello a další

Devátou studiovou desku britských Coldplay předznamenal singl Higher Power, jenž si odbyl světovou premiéru na mezinárodní kosmické stanici, kde si ho přehrál francouzský astronaut Thomas Pesquet. S druhým singlem My Universe, na němž spolupracovali s k-popovou skupinou BTS, se Coldplay stali první britskou formací, která debutovala na prvním místě americké hitparády. Na novince Music Of The Spheres hostuje i zpěvačka Selena Gomez, která Chrise Martina doprovází v baladě Let Somebody Go.