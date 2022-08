Nová alba: Calvin Harris, Dub War a Soulfly

Westgate Under Fire je třetí studiové album velšské raggae-punkrockové skupiny Dub War. Vznikalo a nahráváno bylo plných šest let. Jeho příchod na svět je v podstatě pozitivní reakcí na to, že se po časech pauzy kapela v roce 2014 opět sešla na koncertech. Dva roky na to vyšel singl Fun Done, který je na desce také.