Nová alba: BTS, Mňága a Žďorp, Pavel Callta či Květy

Novinkové album Pavla Callty, třetí v jeho diskografii, je autorské. Jako zpívajícího hosta přizval Evu Burešovou. Duet Jako by byl náš poslední vyšel na jaře 2020 jako singl a před vydáním alba měl na kontě dost přes pět miliónů zhlédnutí na YouTube.

Album je zvukovým záznamem live streamu skupiny Mňága a Žďorp z hospody Přístav ve Valašském Meziříčí, který proběhl 9. května 2020. Je to akustické best of valašskomeziříčské kapely s neopakovatelnou atmosférou prvního lockdownu.