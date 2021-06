Nová alba: Billy Gibbons, Aleš Háma, Midi Lidi i Crowded House

Především rockové party přišly v posledních dnech s alby, na která stojí za to upozornit. Billy Gibbons odskočil od svých ZZ Top a vydal další sólovku, Flotsam And Jetsam produkují nadále řízný thrash metal, Crowded House příjemný a nápaditý pop rock, James, Rise Against a Wolf Alice prohlubují své dovednosti. S novinkou přichází i moderátor, herec a zpěvák Aleš Háma.