No Name nahráli vánoční písničku s herečkou Božidarou Turzonovovou

V písni Vianoce s Božidarou se setkaly skupina No Name a slovenská herecká legenda Božidara Turzonovová. Autorem hudby i textu je zpěvák košické kapely Igor Timko. Singl byl natočen se Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu a premiéru měl v rámci charitativního galavečera Noc nadějí. Novinka je prvním duetem No Name se slovenským interpretem za pětadvacet let existence.