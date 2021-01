Nicki Minaj zaplatí 9,7 milionu za jediný sampl Tracy Chapmanové

Písničkářka je pověstná tím, že nesnáší, když lidé používají její nápady ve své hudbě. Zažalovala Nicki Minaj už v roce 2018, protože její motiv z Baby, Can I Hold You Tonight zazněl v rapovém songu Sorry. Ten sice oficiálně nevyšel, ale stejně se dostal do rádia i na internet.

Minaj tvrdí, že píseň složila společně s Nasem pro své čtvrté album roku 2018, a využila sampl z dancehallového tracku Jamajčana, který si říká Shelly Thunder. Ten právě obsahuje motiv z Baby, Can I Hold You Tonight, ale Minaj tvrdí, že to nevěděla.

Když se to později dozvěděla, pokusila se získat povolení, to ale autorka písně kategoricky odmítla, stejně jako to odmítá ostatním.

Tracy Chapmanová je americká písničkářka, která se proslavila v 80. a 90. letech. Foto: Profimedia.cz

Nejdříve soudkyně rozhodla ve prospěch raperky, s odůvodněním, že je to v hip-hopu běžné a umělci musí mít tvůrčí svobodu. Také ale nařídila, aby se ještě projednalo, jak se mohla skladba dostat ven a kdo ji šířil. Další jednání se však konat nebude, protože písničkářka přijala nabídku Nicki Minaj na 450 000 dolarů.

Tracy Chapmanová je americká písničkářka, která se proslavila v 80. a 90. letech. Pochází z chudých poměrů, což se odrazilo v sociálně kritických textech. Zpívá je nenapodobitelným hlasem, sytým a hluboko posazeným. Její písně se vyznačují melancholickou atmosférou a průzračnými aranžemi, přičemž citlivě míchá folk, soul, blues, reggae i funk.