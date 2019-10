Nick Murphy nabídl mdlé vystoupení

Po třicetiminutovém elektronickém vystoupení Cleopolda se krátce po deváté hodině na pódiu objevil Murphy se svou tříčlennou kapelou. Koncert zahájil skladbou z nové desky Hear It Now.

Od prvních okamžiků se nabízela otázka, zda by se pro tento typ koncertu nenašel vhodnější prostor. Pomineme-li mizernou akustiku sálu, která plusové body nepřidala, Murphyho hudební styl se do secesních prostorů Lucerny nehodil.

Vystoupení postrádalo spád, a přestože trvalo sotva devadesát minut, elektronické pasáže některých skladeb se zdály být zdlouhavé. Pozitivní stránkou byly krásné akustické verze skladeb I’m Into You, Believe (Me) a Dangerous, během kterých Murphy svůj zpěv doprovodil hrou na klavír.