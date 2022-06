Nick Mason připomíná začátky Pink Floyd

Pink Floyd jsou spojování hlavně s koncepčními alby The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here a The Wall. Ta byla výsledkem několikaletého tvůrčího vývoje. Skupina ještě se zpěvákem Sydem Barrettem začínala s psychedelickými písněmi se surrealistickými texty. Po jeho odchodu se začala věnovat sonickým experimentům za hojného využití syntezátorů, přičemž ji často inspirovala tematika sci-fi a UFO.

Právě alba jako Umma Gumma nebo Meddle vedla k pozdějším majstrštykům. Ale opominout nelze, že Pink Floyd dokázali skládat působivé písničky, a to nejen ty se Sydem Barrettem v čele s prvním singlem Arnold Layny, See Emily Play a Lucifer Sam, ale i později, což ukazuje The Nile Song a hlavně If.

Nick Mason si uvědomil, že staré písně nikdo nehraje, nevracejí se k nim ani další členové Floydů, ani různé tribute bandy. Spojil se s bývalým kytaristou pubrockových Blockheads Iana Duryho Leem Harrisem. Oslovili basistu Guye Pratta, který doprovázel Pink Floyd po odchodu Rogera Waterse a hrál i na turné Davida Gilmoura, jestli by s nimi nehrál staré psychedelické skladby. Doplnili je kytarista a zpěvák Gary Kemp ze skupiny Spandau Ballet, který se u mikrofonu střídá s Prattem, a hráč na klávesy Dom Beken.

Debutové vystoupení proběhlo v květnu 2018 v londýnském klubu Dingwalls. Původně chtěla skupina odehrát jen pár koncertů, ale vystoupení měla tak velkou odezvu, že se rozhodli jet na turné a pokračují v tom a v neděli vystoupí v pražském Foru Karlín.

Nabídnou směs skladeb z prvních alb od debutu The Piper At The Gates Of Dawn až do desky s filmovou hudbou Obscured By Clouds. Jejich vystoupení připomíná doby, kdy Pink Floyd ještě hledali způsoby vyjádření a nebáli se experimentovat, což ukazují zvukově bohaté skladby Echoes, A Saucerful of Secrets, Set The Controls For The Heart Of The Sun nebo Atom Heart Mother. Právě od nich vedla cesta k slavným koncepčním deskám.